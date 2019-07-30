Нэстасе себе противоречит: "Криминогенная ситуация находится под контролем"

Криминогенная ситуация находится под контролем, уверяет министр внутренних дел Андрей Нэстасе, не приведя ни единого доказательства своих слов.

Об этом глава МВД заявил на церемонии, посвященной 25-летию одного из столичных подразделений карабинеров.

"В интернете, а также на некоторых телеканалах, передают ложную, тревожную информацию, чтобы у населения сложилось абсолютно ошибочное впечатление о том, что криминогенная ситуация вышла из-под контроля, что цифры якобы показывают рост преступности. Большей лжи и быть не может!", - заявил глава МВД Андрей Нэстасе.

Утверждения Нэстасе противоречат последним громким преступлениям, которые всполошили общественность.

Одно из них - убийство 32-летней женщины в начале июля. Это дело осталось нераскрытым. 14 июля Андрей Нэстасе поспешил сообщить на всю страну, что личность подозреваемого установлена. В итоге, предполагаемый убийца, который уже был в Германии, сумел избежать ареста, скрывшись от полиции. С тех прошло уже две недели, а подозреваемого так и не нашли. У погибшей остались двое детей.

Кроме того, так и не раскрыта кража со взломом из буюканского филиала Moldova Agroindbank. Шестого июля неизвестные вынесли из банка содержимое десятков банковских ячеек. До сих пор следствие не сообщает подробностей и не называет подозреваемых. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.