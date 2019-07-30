Автомобиль Джеймса Бонда уйдет с молотка

Машина, как и было по сюжету фильма, оснащена шпионскими гаджетами.

В Нью-Йорке на аукцион «Сотби» выставлен автомобиль Джеймса Бонда. Это Астон Мартин из серий «Голдфингер» и «Шаровая молния», передает УНИАН.

Машина, как и было по сюжету фильма, оснащена шпионскими гаджетами. Например, в ней есть устройство для смены номерного знака прямо на ходу. На выбор три варианта: швейцарские, британские или французские номера. Еще сохранен выдвижной пулемет.

Вряд ли из него удастся пострелять, но эффект произвести можно. Организаторы торгов рассчитывают выручить за автомобиль Бонда сумму от 4 до 6 миллионов долларов.