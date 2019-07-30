Тарантино составил плейлист с любимыми песнями из своих фильмов

В плейлист вошли композиции из таких фильмов как "Бешеные псы", "Убить Билла", "Криминальное чтиво" и "Джанго Освобожденный".

Культовый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из более чем 70 звучавших в его фильмах песен, передает Униан.

Плейлист был собран на стриминговом сервисе Spotify.В него вошли как самые узнаваемые композиции (вроде «You Never Can Tell» Чака Берри), так и менее заметные треки.Тем не менее, нужные песни без труда можно найти, например, на Youtube.

На прослушивание всего плейлиста уйдет более трех часов.

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» уже вышел в прокат на Западе. Напомним, на премьере фильма «Однажды в Голливуде» в Каннах Тарантино обвинили в сексизме. Журналистов интересовала причина маленького количества реплик у актрисы Марго Робби, а также жестокое отношение к женщинам в его новой кинокартине.