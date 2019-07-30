Ученые раскрыли настоящий возраст Луны

Она оказалась старше, нежели ученые полагали ранее. Выводы основаны на анализе образцов, добытых во время миссии Аполлона.

Исследователи из Кельнского университета в Германии установили, что Луна образовалась ранее, нежели принято считать. В новой работе сказано, что спутник Земли образоваться через 50 миллионов лет после образования Солнечной системы. Об этом передает Phys.org.

Ранее было принято считать, что Луна образовалась не позднее 150 миллионов лет после формирования Земли, передает Униан.

Выводы исследователей базируются на результатах анализа образцов лунных пород. Они были собраны во время миссии Аполлон. В частности, было оценено количество изотопов гафния и вольфрама.

Удалось установить, что процесс распада гафния-182 на вольфрам-182 продолжался в течение первых 70 миллионов лет существования Солнечной системы. Соответственно, содержащие эти изотопы расплавленные породы начали остывать ранее, нежели считалось.

Это говорит о том, что столкновение Земли и некоего космического объекта, приведшее к образованию спутника, произошло в первые десятки миллионов лет после образования Солнечной системы. А точнее - ученые обозначили сроки в 4,51 миллиарда лет назад.