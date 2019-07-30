Как выглядит человек, который не мылся 60 лет

Этот 80-летний старик похож на тролля или, может, на какое-то темное существо из «Властелина колец». Его кожа покрыта чешуйками отслаивающейся грязи, глаз почти не видно, а вонь от него чувствуется за версту.

Причина проста, и дело здесь не в кожном заболевании или какой-нибудь ужасной хвори — просто этот мужчина не мылся последние 60 лет!Знакомьтесь, это 80-летний иранский бродяга Аму Хаджи, и он не мылся более 60 лет, передает Рамблер.

Этот старый бродяга живет на окраине небольшой иранской деревушки Дежга в провинции Фарс.

Аму ведет очень примитивный образ жизни, а его главное сокровище — металлическая водопроводная труба, из которой он курит… навоз.



Большую часть времени он проводит не двигаясь с места — спит или тихо греется под солнцем.

Никто не знает, почему он живет такой жизнью и почему не мылся несколько десятков лет. Аму питается трупами животных, которые запекает в костре. Иногда его подкармливают местные жители.