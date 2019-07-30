Adidas раздает подарки: мошенники запустили по всему миру фейковую акцию

Мошенники придумали новую аферу, теперь они предлагают бесплатную обувь от якобы Adidas.

Во всем мире набирает оборотов новая схема мошенничества. Жителям разных стран присылают в мессенджерах новость о том, что компания Adidas якобы проводит акцию и бесплатно раздает обувь.

Чтобы получить подарок, мошенники предлагают перейти по ссылке в сообщении. Однако, по указанной ссылке – сайт, который способен украсть личную информацию и пароли, пишет Оbozrevatel.

Подобные сообщения начали приходить и украинцам. А все, кто перешли по ссылке, рискуют потерять доступ к личным аккаунтам в соцсетях. Также мошенники с помощью таких ссылок могут украсть данные банковской карты, передает Униан.

"Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви, 1800 футболок, чтобы отпраздновать свое 95-летие", - говорится в одном из подобных сообщений. После перехода по ссылке мошенники могут предложить пройти опрос или оформить заказ, указав реквизиты своей банковской карты.

В результате пользователи могут лишиться всех денег на счете или учетной записи в мессенджере. Пользователи могут также получить предложение направить рассылку друзьям далее.

В случае согласия пользователя, мошенники получают доступ к телефонной книге мобильного устройства.

Фишинговые сайты (от английского слова "рыбачить") воруют данные карты. Доверчивая жертва думает, что вводит данные своей карты, номер, срок действия, CVV-код и пароль для того, чтобы оплатить на сайте, например, куртку. Всю информацию копирует специальная программа, а потом с карты снимают деньги.