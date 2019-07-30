Директора одного из столичных рынков задержали по делу о коррупции

Директора одного из столичных рынков задержали сотрудники НЦБК. Его подозревают в коррупции и торговле влиянием.

По данным следствия, подозреваемый потребовал у осведомителя 8 000 евро за то, чтобы впоследствии трудоустроить его в качестве лесничего в охотничье и лесохозяйственное предприятие Страшен.

Осведомитель обратился к мэру села Каприяна Страшенского района с просьбой трудоустроить его в качестве лесничего в охотничье и лесохозяйственное предприятие Страшен. Бывший мэр, в свою очередь, согласился помочь ему, но через приятеля, который тесно связан с чиновниками агентства "Moldsilva".

После встречи с посредником осведомитель передал ему 8 000 евро, но вопрос трудоустройства так и остался открытым, в связи с чем потерпевший обратился в НЦБК.

Директора рынка, которым и оказался тот самый посредник, задержали на 72 часа. Ему грозит штраф до 20 тысяч леев или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.