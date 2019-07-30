Мощнейший клей удержал в воздухе грузовик в 17 тонн

Этот эксперимент был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Проводила его немецкая компания.

В Германии компания DELO, которая специализируется на производстве клея, подняла в воздух грузовик весом в 17,2 тонны. Этот рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом отмечается на сайте Guinness World Records.

Клей, разработанный для конкурса, был нанесен на алюминиевый цилиндр. Радиус зоны покрытия составлял всего 3,5 сантиметра. Установлен он был на грузоподъемном кране, передает Корреспондент.

Работники компании провели 12 июля испытание и подняли грузовик с помощью грузозахватных приспособлений вверх на метр.

В итоге он провисел на одном лишь клее целый час. Все это время за процессом наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.