Евро и доллар продолжают дорожать

Евро и доллар продолжают дорожать, согласно официальному курсу валют, установленному Нацбанком Молдовы..

Таким образом, в последний день июля доллар будет стоить 17 леев 73 бана, на шесть банов дороже, чем сегодня, а евро подорожает на 12 банов и его цена составит 19 леев 77 банов, передает МОЛДПРЕС.

В то же время румынский лей укрепится на два бана и будет стоить 4 лея 17 банов.

Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным – 70 банов и, соответственно, 27 банов.