Не все виды зелёных насаждений действуют на людей одинаково благотворно

В настоящее время около 55% населения мира живёт в городах. По оценкам экспертов Организации Объединённых Наций, эта цифра будет продолжать расти и к 2050 году достигнет 68%.

Исследователи из австралийского Университета Вуллонгонг заинтересовались вопросом, как на здоровье, в том числе психическое, жителей мегаполисов влияют зелёные зоны, расположенные в пешей доступности от их домов, передает Вести.ru.

В ходе исследования учёные выяснили, какие виды зелёных насаждений оказывают наилучшее влияние на состояние горожан. Полученные результаты, несомненно, будут полезны градостроителям при планировании новых зелёных зон и улучшении существующих.

Команда сравнила влияние на психику и самочувствие людей трёх типов городского озеленения: больших деревьев, кустарников, а также газонов, засеянных травой.

В рамках исследования учёные собрали мнения почти 47 тысяч добровольцев старше 45 лет. Отвечая на ряд вопросов, люди указывали, живут ли они в шаговой доступности от зон с тремя типами растительности, интересующих экспертов. Также участники оценивали своё психологическое и физическое состояние. Для выявления динамики самочувствия людей, опрос был проведён дважды с интервалом в шесть лет.

Результаты работы показали, что за это время жители районов, где полог деревьев составлял 30% территории и более, имели пониженную на 31% вероятность возникновения психологических проблем и реже оценивали своё общее состояние как "удовлетворительное" или "плохое".

При этом близость зон, засаженных кустарниками и газонами с травой, по-видимому, никак не улучшала психологическое состояние и самочувствие опрошенных.

"Наши результаты показывают, что тип зелёных насаждений имеет значение. Мы обнаружили, что жители районов с большим количеством деревьев имели лучшее общее здоровье и психологическое состояние, но не нашли такой же связи у людей, живущих неподалёку от кустарниковых насаждений и различных газонов. Открытие свидетельствует о том, что сохранение и увеличение количества деревьев в городе потенциально несёт значительную пользу для здоровья населения", – отмечает главный автор научной работы профессор Томас Астелл-Бёрт (Thomas Astell-Burt) в пресс-релизе университета.

Прежние исследования в этой области уже показали, что прогулки в лесу благотворно сказываются на здоровье человека. Учёным известно, что у людей, находящихся среди деревьев, снижается артериальное давление, частота пульса и концентрация гормона стресса кортизола. "Невыездные" жители больших городов лишены этих плюсов общения с природой.

Но почему же именно деревья оказались гораздо полезнее прочих растений? Авторы исследования называют ряд возможных причин. Например, деревья создают тень и прохладу. В результате улицы, засаженные деревьями, кажутся более комфортными, менее шумными и пыльными и не раздражают пешеходов.

В жаркую погоду человек может спокойно прогуляться под сенью деревьев, не рискуя получить тепловой удар, и пообщаться с друзьями и домашними питомцами. Такой способ провести время, безусловно, улучшает психическое состояние человека.

Кроме того, деревья – это более сложные структуры, чем, например, трава. Наш мозг получает от деревьев больше разнообразных стимулов и сигналов. Это тоже может быть одной из причин их положительного влияния на человеческую психику и общее самочувствие.

Есть и другие, не такие явные преимущества. Большие лиственные деревья – это переключение внимания и "отдых для глаз" в городской среде, где преобладают большие поверхности, прямые углы, стекло и бетон, а также навязчивая, привлекающая внимание реклама.

Авторы исследования особо отмечают, что полученные результаты совсем не говорят о том, что пора избавляться от городских газонов и больше не проектировать новые. Информация, предоставленная участниками, может быть субъективной и не отражать всего многообразия факторов, влияющих на психическое и физическое здоровье людей.

Результаты работы, выполненной под руководством профессора Астелл-Бёрта, опубликованы в издании JAMA Network Open в открытом доступе.