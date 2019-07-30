Авария в Каушанском районе: трехмесячная девочка в реанимации в тяжелом состоянии

Двое детей пострадали в аварии в Каушанском районе. Одна из них - трехмесячная девочка - в реанимации в тяжелом состоянии. Из районной больницы ее доставили в столичный Институт матери и ребенка.

"У неё черепно-мозговая травма, она без сознания, в тяжелом состоянии. Ей оказывают необходимую помощь. Врачи воздерживаются от прогнозов, но настроены оптимистично", - сказал пресс-секретарь Института матери и ребенка Максим Казаку.

Еще одна девочка - восьмилетняя - остается в районной больнице с сотрясением мозга. Обе ехали непристегнутыми, на руках у взрослых. Их в машине было четверо, и они получили легкие травмы. В полиции заявили, что водитель не справился с управлением на повороте, машина съехала в кювет и перевернулась. Тест показал, что он был пьян - уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе вшестеро превышал норму. Водителя лишили прав, следователи решают, открывать ли уголовное дело.