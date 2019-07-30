В детской больнице имени Эмилиана Коцаги поставили "коробки храбрости"

В детской больнице имени Эмилиана Коцаги поставили "коробки храбрости". Волонтеры собрали для маленьких пациентов две сотни игрушек. Каждый может выбрать любую понравившуюся - чтобы осушить слезы после болезненных процедур.

Екатерина Канду с дочерью Михаелой в больнице уже несколько дней. Говорит, что после процедур дочку было трудно успокоить. Смягчить боль помогла новая кукла.

"При виде незнакомых врачей она сразу начинает плакать. Игрушка ее отвлекает, как видит куклу - улыбается".

Врачи подтверждают - подарки помогают детям преодолеть страх.

"Это очень хорошая идея - поддержать детей, когда они в стрессе, когда им больно и страшно. Это правильно - вознаграждать их за храбрость", - сказала завотделением больницы им. Э.Коцаги Алла Живалковски.

Волонтеры говорят, что коробки будут периодически пополнять. Поставят их и в других больницах.

Ежегодно в больнице Эмилиана Коцаги проходят лечение больше семи тысяч детей.