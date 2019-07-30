Стрельба в США: двое погибших, стрелок мертв

Два человека погибли в стрельбе в супермаркете Walmartв северном Миссиссиппи в США. Об этом сообщает FOXво вторник, 30 июля.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июля. Одного погибшего нашли внутри супермаркета, еще одного - на парковке. Также был ранен полицейский, но его спас пуленепробиваемый жилет. Его госпитализировали в ближайший госпиталь, он в удовлетворительном состоянии, передает Корреспондент.

Сам стрелок убит. Его мотивы пока неизвестны. На месте работает полиция - супермаркет находится в оцеплении полиции.