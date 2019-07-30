В США открывается выставка, посвященная сериалу "Друзья"

Любимый многими сериал "Друзья" этой осенью отметит 25-ю годовщину премьеры на канале NBC. По этому случаю Warner Bros. откроет в Нью-Йорке иммерсивное пространство, посвященное популярному сериалу.

Пространство даст посетителям возможность посетить памятные места, такие как кресла и настольный футбол Чендлера и Джои, фиолетовая дверь квартиры Моники и Рэйчел, узкая лестничная клетка, через которую Росс, Чендлер и Рэйчел изо всех сил пытались пронести диван, любимое кафе Central Perk и даже фонтан из начальных титров, пишет УНИАН со ссылкой на НВ.

Кроме того, временная выставка, на которой будут представлены реквизиты и костюмы, даст поклонникам "Друзей" возможность узнать некоторые советы по уборке Моники и увидеть любимые вещи Фиби.

«Прошло почти 25 лет с момента премьеры Друзей, но универсальная привлекательность популярного телесериала сохраняется среди поклонников всех возрастов, - цитирует старшего вице-президента Warner Bros. Питера ван Родена Hollywood Reporter. - Празднуя знаменательную годовщину шоу, мы с нетерпением ждем возможности подарить нашим друзьям возможность отдать дань уважения замечательному составу персонажей, знаковым декорациям и любимым моментам шоу».

Выставочное пространство откроется 7 сентября и будет работать до 6 октября, посещение обойдется в 29,50 долларов.



