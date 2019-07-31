19-летнего парня из Яловенского района подозревают в автомобильной краже

19-летнего юношу из Яловенского района подозревают в автомобильной краже в столице. По данным полиции, молодой человек обокрал кишиневца на 14 тысяч леев.

Мужчина сообщил, что вечером 2 июля оставил машину во дворе дома на улице Албишоара, а, когда вернулся утром, денег уже не было. Вскоре правоохранители установили личность предполагаемого вора, который вскрыл замок автомобиля, передает canal3.

Молодой человек и раньше промышлял кражами. На допросе он признал свою вину и рассказал, что потратил деньги на личные нужды. Теперь ему грозит штраф, общественные работы или до 4 лет тюрьмы.