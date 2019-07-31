19-летнего юношу из Яловенского района подозревают в автомобильной краже в столице. По данным полиции, молодой человек обокрал кишиневца на 14 тысяч леев.
Мужчина сообщил, что вечером 2 июля оставил машину во дворе дома на улице Албишоара, а, когда вернулся утром, денег уже не было. Вскоре правоохранители установили личность предполагаемого вора, который вскрыл замок автомобиля, передает canal3.
Молодой человек и раньше промышлял кражами. На допросе он признал свою вину и рассказал, что потратил деньги на личные нужды. Теперь ему грозит штраф, общественные работы или до 4 лет тюрьмы.
Комментарии
- Авария в Каушанском районе: трехмесячная девочка в реанимации в тяжелом состоянии
- Директора одного из столичных рынков задержали по делу о коррупции
- В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- Налоговая оштрафовала троих предпринимателей за онлайн-торговлю кондитерскими изделиями
- В Криково задержали троих дебоширов, устроивших скандал в кефе
- Последние часы жизни девочки, убитой "Монстром из Олт"
- Серьезная авария в Страшенах: водитель оказался заблокированным в покореженном микроавтобусе
- В Унгенах мужчина сел за руль пьяный и остался без прав
- На Чеканах раскрыли серию краж: 34-летний житель столицы обворовал как минимум четыре офиса
- Сотни бутылок водки без документов о происхождении должны были попасть на полки бельцких магазинов
- Названы даты магнитных бурь в августе
- В Беларуси второй раз за 2019 год объявили смертный приговор
- В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке
- Врачи назвали овощ-"убийцу" зубов
- В Одесской области осуждена женщина, убившая своего 4-месячного ребенка
- Какой будет погода в Молдове в начале августа
- Последние часы жизни девочки, убитой "Монстром из Олт"
- Эксперты узнали, что туристы чаще всего берут в duty free
- Как выглядит человек, который не мылся 60 лет
- В детской больнице имени Эмилиана Коцаги поставили "коробки храбрости"
- Андрей Нэстасе сорвал операцию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве
- Илан Шор выложил обращение в YouTube.ВИДЕО
- Пострадавшие в Атках, угрожают протестами и блокированием таможни, если власти не выдадут им деньги на жилье
- Apple показала лучшие снимки, сделанные на iPhone
- Кабмин одобрил проект о продлении патентов на торговлю
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei