В Бричанском районе предотвратили попытку контрабанды на миллион леев

В Бричанском районе предотвратили попытку контрабанды алкоголя на миллион леев. Правоохранители получили информацию о грузовике с этиловым спиртом, который уже несколько дней стоит в селе Требисауцы. В нем находились 10 резервуаров, на тысячу литров каждый.

В ходе расследования выяснилось, что транспортное средство принадлежит 43-летнему жителю Единец, а алкоголь планировалось вывезти в Украину, передает canal3.

Было заведено уголовное дело за попытку контрабанды, а также по факту незаконной транспортировки, хранения или продажи подакцизных товаров.

Причастным к преступлению грозит от 3 до 10 лет заключения.