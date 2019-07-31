Жители села Флорень, из-за работы асфальтового завода, задыхаются в собственных домах

Жители села Флорень Новоаненского района бьют тревогу. По их словам, из-за работы асфальтового завода, они задыхаются в собственных домах. Ситуация осложняется по ночам, когда во время технологического процесса поднимается густой тёмный дым и сильно пахнет расплавленной резиной. Люди утверждают, что предприятие работает только летом, а проблема появилась два года назад.

"Каждый вечер начинают работу с 10 часов. По нашей информации, вместо разрешённого топлива они используют резину, при сжигании которой высвобождаются десятки видов токсичных и канцерогенных газов".

"В последнее время мой ребенок страдает от различных болезней. Врачи определили, что у него аллергия. Вполне возможно, что это связано с выбросами", передает canal3.

"Закрываем окна, развешиваем на дверях мокрое полотенце. Ничего не помогает. Это невыносимо. Уже не знаем куда и к кому обращаться".

Накануне местные жители вызвали полицию. В ситуации решили разобраться и журналисты. Однако начальник смены не стал рассказывать о работе предприятия.

Представители местной власти заявили, что узнали о проблеме недавно.

''- Вы здесь проживаете. Неужели до сих пор не почувствовали дым и как мэр не захотели в этом разобраться? - Мне об этом дыме рассказали два-три дня назад, и сообщили, что он токсичный'' сказал мэр села Флорень Александр Давид.

На прошлой неделе более ста жителей Флорен обратились к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию. В то же время, журналисты попросили главу инспекции по защите окружающей среды Ново-Аненского района Виталия Стурзу прокомментировать ситуацию. Он сообщил, что руководимое им ведомство приняло информацию к сведению и пообещал провести проверки на асфальтовом заводе.