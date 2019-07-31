Жители села Флорень Новоаненского района бьют тревогу. По их словам, из-за работы асфальтового завода, они задыхаются в собственных домах. Ситуация осложняется по ночам, когда во время технологического процесса поднимается густой тёмный дым и сильно пахнет расплавленной резиной. Люди утверждают, что предприятие работает только летом, а проблема появилась два года назад.
"Каждый вечер начинают работу с 10 часов. По нашей информации, вместо разрешённого топлива они используют резину, при сжигании которой высвобождаются десятки видов токсичных и канцерогенных газов".
"В последнее время мой ребенок страдает от различных болезней. Врачи определили, что у него аллергия. Вполне возможно, что это связано с выбросами", передает canal3.
"Закрываем окна, развешиваем на дверях мокрое полотенце. Ничего не помогает. Это невыносимо. Уже не знаем куда и к кому обращаться".
Накануне местные жители вызвали полицию. В ситуации решили разобраться и журналисты. Однако начальник смены не стал рассказывать о работе предприятия.
Представители местной власти заявили, что узнали о проблеме недавно.
''- Вы здесь проживаете. Неужели до сих пор не почувствовали дым и как мэр не захотели в этом разобраться? - Мне об этом дыме рассказали два-три дня назад, и сообщили, что он токсичный'' сказал мэр села Флорень Александр Давид.
На прошлой неделе более ста жителей Флорен обратились к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию. В то же время, журналисты попросили главу инспекции по защите окружающей среды Ново-Аненского района Виталия Стурзу прокомментировать ситуацию. Он сообщил, что руководимое им ведомство приняло информацию к сведению и пообещал провести проверки на асфальтовом заводе.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
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