Десять муниципальных предприятий столицы работают в убыток

Десять муниципальных предприятий Кишинёва работают в убыток. За первое полугодие их совокупные потери превысили 18-ть млн леев. Большая часть этой суммы - 10 млн леев - убытки столичного управления электротранспорта.

За ним в топе нерентабельных предприятий следуют "Chișinău Proiect", ассоциация "Зелёное хозяйство" и Exdrupo. В то же время похвастаться прибылью могут 15-ть предприятий, передает canal3.

Столичный водоканал заработал 30 млн леев. Выручка управления "Autosalubritate" оказалась в шесть раз меньше - около 5 млн леев, а прибыль Центрального рынка составила 4,5 миллиона. О доходах также отчитались службы Lumteh, Liftservice и Infocom.