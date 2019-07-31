Скандал из-за развернувшейся стройки на столичной улице Кока: жильцы ближайших домов вышли на протест

Скандал из-за развернувшейся стройки на столичной улице Кока. Жильцы близлежащих домов вышли на протест. По их словам, вопреки проекту, подрядчик возводит многоэтажное здание. Группу людей окружили вооружённые охранники площадки.

"Решением муниципального совета участок выделен под частную застройку дома, который должен быть не выше трех этажей. Сейчас на этих шести сотках строится 11-этажное здание".

По словам жильцов близлежащих домов, работы неоднократно приостанавливали. Компания обратилась в суд и строительство возобносилось, несмотря на то, что окончательного решения по делу пока не приняли.

"У нас есть предписание Государственной инспекции в строительстве с требованием остановки строительных работ, поскольку у них нет утверждённого проекта", передает canal3.

"В настоящее время в суде рассматривается исковое заявление против владельца этой стройки. До судебного решения никто не имеет права находиться на территории строительной площадки" сказал претор Буюкан Вадим Брынзанюк.

Между тем, адвокаты строительной компании уверяют, что работы ведутся в соответствии с проектом.

"У нас имеются все необходимые разрешения на строительство по данному адресу. Участок принадлежит нам. Каждый раз, когда мы что-нибудь меняем соседи обращаются в полицию".

Вскоре, к месту инцидента прибыли полицейские и представители Государственной инспекции в строительстве.

"У троих из 15 охранников было при себе пневматическое оружие, на которое у них не было разрешающих документов. Оружие было изъято, составлены протоколы о правонарушениях, виновные будут наказаны. За эти правонарушения предусмотрен штраф в размере от шести до 30 условных единиц".

После долгих обсуждений строительные работы были приостановлены до прояснения ситуации и отсутствия разночтений между властями и строительной кампанией.