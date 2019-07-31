Активисты выступили против инициативы сделать обязательной вакцину от папилломы

Несколько неправительственных организаций выступили против инициативы сделать обязательной прививку против вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.

По мнению активистов, у вакцины есть побочные эффекты. Кроме того, представители Движения православных юристов, Независимого центра по информированию и организации "Чистая планета" считают необоснованным это решение, передает canal3.

”Мы хотим вернуться к первоначальной ситуации, чтобы вакцина Гардасил была необязательной, а если родители хотят поставить эту прививку своему ребенку, пусть делают", - сказала -участница "Движения православных юристов" Еена Быткэ.

Автор инициативы об расширении календаря прививок Даниела Демишкан и другие чиновники минздрава не прокомментировали заявления активистов. Сейчас национальная программа иммунизации включает в себя 9-ть обязательных вакцин, в том числе против гепатита B, туберкулеза, кори и других опасных болезней.

Практически во всех случаях причиной развития рака шейки матки является вирус папилломы человека. На данный момент прививка от этого вируса необязательная, но рекомендована для девочек 10 лет.