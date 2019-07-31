В Беларуси второй раз за 2019 год объявили смертный приговор

Суд в Витебске приговорил к смерти Виктора Павлова. Это второй смертный приговор в Беларуси, который объявили в 2019 году.

Об этом сообщает Минская правозащитная группа "Весна", передает УНИАН.

Согласно информации, суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух женщин пожилого возраста в декабре 2018 года и приговорил его к смерти.

50-летний подсудимый признавал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.

Павлов – второй приговорен к смертной казни в 2019-м после 36-летнего Александра Осиповича, которого признали виновным в убийстве двух девушек в прошлом году.



