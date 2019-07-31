Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев

Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

На первой позиции оказались дуэт The Chainsmokers.

Музыканты Эндрю Таггарта и Алекса Полла заработали в 2019 году 46 миллионов долларов, передает Корреспондент.

Вторым в списке идет продюсер Marshmello, доход которого составил 40 миллионов долларов. Издание отмечает, что за прошедший год его доходы выросли вдвое.

Лидер предыдущих лет, Келвин Харрис, оказался в этом году на третьем месте рейтинга. Он заработал в 2019 году 38,5 миллионов долларов.

Также в списке идут Стив Аоки (30 млн долл.), Diplo(25 млн долл.), Tiësto(24 млн долл.), Мартин Гаррикс (19 млн долл.), Дэвид Гетта (18 млн долл.), Zedd(17 млн долл.) и Армин Ван Бюрен (15 млн долл.).