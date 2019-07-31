Молдаванин в Италии попал в больницу в тяжелом состоянии после укуса осы

Гражданин Молдовы, проживающий в Италии, попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как его укусила оса. Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в Генуе.

33-летний мужчина почувствовал себя плохо после укуса насекомого. Он обратился за помощью к прохожим, которые и вызвали врачей. Мужчину доставили в больницу Сан-Мартино в Генуе с признаками анафилактического шока, сообщает tvrmoldova со ссылкой на genova.repubblica.it.

В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За его состоянием наблюдают врачи.