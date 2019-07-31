В селах Погребя и Маркэуць закрывают гимназии

В селах Погребя и Маркэуць Дубоссарского района закрывают гимназии. С 1 сентября там останутся только начальные классы.

40 школьников из Маркэуць будут добираться в лицей села Голерканы в 15-ти километрах от дома. На маршрут выведут школьный автобус, но родители этим решением недовольны.

"Это далеко. А что делать зимой, когда выпадет снег? Кто будет нести ответственность за детей? Конечно, нас это беспокоит".

Директор гимназии признает, что расходы на содержание были слишком велики - 600 тысяч леев в год. Оптимизация позволит сэкономить до половины этой суммы. Тем не менее, процесс болезненный.

"В какой-то мере пострадают дети".

Шесть преподавателей старших классов были вынуждены искать работу.

"Им предложили места в Голерканах или Устье, соседних селах", - сказал мэр села Маркэуць Алексей Ляху.

В школе села Погребя тоже оставляют только начальные классы. Остальным нужно сделать выбор.

"Села Дороцкая, Пырыта или Кошница. Родители должны определится и написать заявление", - сказала глава отдела управления образования Дубоссар Виолетта Толстенко.

"Если и школы закроют, села начнут вымирать. Здесь никого не останется".

Две недели назад депутаты Демпартии настаивали на проведении слушаний по вопросу оптимизации школ. Парламентское большинство инициативу отвергло.

В министертве образования заявили, что местные власти не сообщали о намерении закрыть гимназии.

С 2012-го по 15-й год, когда министром образования была Майя Санду, в стране оптимизировали 130 учебных заведений. В 17 году по предложению бывшего председателя Демпартии Влада Плахотнюка кабмин ввел мораторий на закрытие школ.