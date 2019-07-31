Опубликована удаленная сцена из Мстителей: Финала

Действие эпизода происходит после того, как Железный человек приносит себя в жертву ради спасения Вселенной. В Сети появилась в доступе удаленная сцена из фильма Мстители: Финал. Ролик был опубликован изданием USAToday.

Режиссеры картины Джо и Энтони Руссо отметили, что сцена прощания на поле битвы была вырезана после съемок похорон. По их мнению, второй эпизод оказался значительно более эмоциональным, передает Корреспондент.

В ролике герой Соколиный глаз встает на одно колено, склонив голову, чтобы отдать дань павшему товарищу. Его примеру один за другим следуют остальные герои. Безмолвно разворачивается и покидает место скорби лишь Гомора.