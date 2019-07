Режиссеры картины Джо и Энтони Руссо отметили, что сцена прощания на поле битвы была вырезана после съемок похорон. По их мнению, второй эпизод оказался значительно более эмоциональным, передает Корреспондент.

В ролике герой Соколиный глаз встает на одно колено, склонив голову, чтобы отдать дань павшему товарищу. Его примеру один за другим следуют остальные герои. Безмолвно разворачивается и покидает место скорби лишь Гомора.

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2