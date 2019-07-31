Глава IT-компании Deeplace Вячеслав Кунев рассказал в своей посте на Facebook о новом правительстве и новых налогах. По его мнение, налоговые изменения приведут к снижению деловой и экономической активности и подорвут доверие бизнеса к декларациям правительства о готовности улучшать экономическую среды.
"Как говорится, ничего личного, только факты:
Факт №1. Министр Финансов Наталья Гаврилица утверждает что дефицит бюджета достигает 1.2 миллиарда леев до конца года.
Факт № 2. Министр Экономики Вадим Брынзан утверждает что, цитирую: "Бывшее правительство создало несколько схем в разных отраслях экономики для незаконного сбора денег у бизнесменов. По словам министра экономики, суммы поборов достигали 400 млн леев в месяц, передает tv8.md.
Итак, с одной стороны, дефицит в 1.2 миллиарда, с другой стороны выявленные схемы хищений на 400 миллионов леев в месяц (5 миллиардов леев в год).
Тогда вырисовывается совершенно логичная схема для пополнения бюджета: ликвидируем хищения и пополняем бюджет и нам никакой МВФ не нужен, у бюджета даже профицит будет.
Вопрос в студию:
Я искренне не понимаю почему вместо вышеуказанных логичных действий, основанных на заявлении высокопоставленных чиновников, вводятся серьезные налоговые изменения?!!!
Вводятся налоговые изменения которые, по своей сути, однозначно приведут к снижению деловой и экономической активности и подорвут доверие бизнеса к декларациям правительства о готовности улучшать экономическую среды, а именно (привожу только часть из них):
- аннулирование налоговых освобождений частно-государственного партнерства.
ЧГП один из самых выгодных для государства способов решения текущих проблем в инфраструктуре и необходимых для общества сервисов и услуг. Это очень рискованный для бизнеса путь, так как он на долго доверяет государству, что правила игры не будут изменены. И тут Правительство показывает обратное?
- отмена налоговых освобождений для талонов на питание.
Талоны на питание - это, прежде всего, инструмент для поддержки сотрудников в тех сегментах экономики, где низкие зарплаты. После отмены налоовых освобождений ни сотрудники ничего не будут получать ни бюджет.
- отмена льготной 10-процентной ставки НДС в сегменте HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - общественного питания и гостиничного хозяйства) и установления ее на уровне 20%.
Только отдельная отрасть вошла в ситуацию, когда становится экономически целесообразно работать "по белому" и появляется возможность инвестировать в развитие бизнеса, сразу все аннулируется. Как может тогда бизнес доверять правительству когда оно следующий раз будет рассказывать о налоговом стимулировании бизнеса?
- отмена ежегодного освобождения от подоходного налога для лиц, чей доход превышает 360 тысяч леев в год.
Опять меры против наиболее экономически активного населения, которое пытается вывести свои ЛЕГАЛЬНЫЕ доходы на нормальный уровень для Европейской страны.
Данные инициативы являются сейчас отличным тестом для нового состава Парламента, который бкдет рассматривать эти инициативы, и Президента, который будет утверждать или не утверждать соответствующие законы - они согласятся или будет серьезная дискуссия?
Из страны и так каждый день уезжают представители бизнеса, которые уже не связывают свое будущее и свою экономическую активность с Молдовой, зачем же мы убеждаем их в том, что они сделали правильный выбор, а тех немногих, кто остался, убеждаем в том что им также нужно обратить свой взор вне Молдовы?", - написал Вячеслав Кунев на своей странице в Facebook.
Комментарии
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