Андриана Канду заслушали в следственной комиссии по банковскому мошенничеству

Депутата Андриана Канду, ранее занимавшего пост министра экономики, заслушали в следственной комиссии по банковскому мошенничеству. Он рассказал о событиях осени 14 года, когда Молдова столкнулась с банковским и энергетическим кризисом и эмбарго, введенным Россией. По словам Канду решение о выдаче кредитов проблемным банкам под госгарантии было принято, чтобы защитить вкладчиков.

"Мы говорили о банковских гарантиях и об этом срочном кредите, чтобы обеспечить ликвидность трех банков. Чтобы вернуть деньги людям, у которых там были вклады", - сказал депутат ДПМ Андриан Канду.

В то же время, Андриан Канду выразил озабоченность, что заседания комиссии проходят в закрытом режиме. Он настаивает на допуске и прессы и публикации стенограмм заседаний.

Председатель следственной комиссии Александр Слусарь к журналистам не вышел. Ранее он заявил, что 1 августа намерены заслушать Вячеслава Платона.