Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Крита

Около греческого острова Крит в среду, 31 июля, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился вблизи города Ираклиона. Подземные толчки были зафиксированы в 4:40 по времени UTC (7:40 по Молдове). Очаг землетрясения залегал на глубине 80 км., пишет Известия.

В настоящее время нет информации о разрушениях и пострадавших.