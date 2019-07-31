ВСП отклонила ходатайство адвокатов Шора: Ордер на арест остается в силе

Высшая судебная палата отклонила ходатайство адвокатов Илана Шора и оставила в силе решение Апелляционной палаты Кагула об аресте депутата и объявлении его в национальный и международный розыск.

Ранее сообщалось, что адвокаты Илана Шора направили в Генеральную прокуратуру и в Высшую судебную палату запросы с просьбой отменить решение Апелляционной палаты Кагула об аресте депутата и объявлении его в международный розыск.

Тем временем у здания ВСМ сегодня собрались сторонники Илана Шора с требование отменить решение о его аресте.

Напомним, что бывший мэр Оргеева уехал из страны. В 2017 году его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег по делу о хищениях из трех проблемных банков. Он обжаловал вердикт. Его дело передали в Апелляционную палату Кагула. До вынесения окончательного приговора было решено, что Шор будет находится под судебным надзором.