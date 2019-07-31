Майя Санду совершит официальный визит в Москву по приглашению Дмитрия Медведева

Премьер-министр Майя Санду совершит официальный визит в Москву по приглашению своего российского коллеги Дмитрия Медведева. Об этом Майя Санду рассказала в интервью ТАСС.

"В начале сентября в Москву поедет министр иностранных дел. Мой визит состоится вскоре после этого", - заявила премьер-министр.

Майя Санду так же рассказала, что планирует обсудить с российским премьером.

"Планируем обсудить весь спектр двусторонней повестки, включая в первую очередь вопросы торговли, пребывания наших граждан в России, проблематику приднестровского урегулирования, российское военное присутствие в этом регионе", - сказала премьер-министр.