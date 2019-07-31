Молочный протест у парламента: Андрей Доникэ угрожает облить депутатов

Лидер движения„Speranța-Надежда” Андрей Доникэ взялся за старое. Он принес к парламенту ведра с молоком, угрожая облить депутатов. Недоволен Доникэ тем, что законодатели собираются в отпуск.

"Я ждал до последнего, надеясь, что парламент выполнит обещания. Вы обещали отменить закон о миллиардах, которые должны выплатить граждане. Вы забыли об этом законе? Ждете, чтоб вам напомнили?"

Обещал Доникэ вернуться сегодня. А депутатам он выдвинул ультиматум.

"Требуем отменить закон, и это последний день. Вижу, что вы устали и хотите в отпуск. Два месяца вы разыгрывали спектакль".

В 16 году Доникэ облил молоком тогдашнего министра финансов Октавиана Армашу. Суд первой инстанции приговорил его к году тюрьмы условно, но затем дело закрыли.