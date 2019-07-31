Талоны на обеды выгодны и работникам, и работодателям, а их налогообложение приведет к негативным последствиям. Так считают в Торгово-промышленной палате Франция-Молдова. Организация вместе с французским посольством готовит обращение к правительству, чтобы напомнить о преимуществах этой системы.
На прошлой неделе глава минфина заявила о намерении отменить талоны на обеды. Чуть позже, на фоне критики, их решили оставить, но обложить налогами. Экономисты заявил, что это равно отмене. Так же считает инициатор введения талонов, демократ Андриан Канду.
"Это ошибочное решение, принятое вопреки интересам граждан Молдовы. И это удар по иностранным компаниям, которые в прошлом году начали развивать эту систему в Молдове", - сказал депутат ДПМ Андриан Канду.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei