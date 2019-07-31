ТПП Франция-Молдова против налогообложения талонов на питание

Талоны на обеды выгодны и работникам, и работодателям, а их налогообложение приведет к негативным последствиям. Так считают в Торгово-промышленной палате Франция-Молдова. Организация вместе с французским посольством готовит обращение к правительству, чтобы напомнить о преимуществах этой системы.

На прошлой неделе глава минфина заявила о намерении отменить талоны на обеды. Чуть позже, на фоне критики, их решили оставить, но обложить налогами. Экономисты заявил, что это равно отмене. Так же считает инициатор введения талонов, демократ Андриан Канду.

"Это ошибочное решение, принятое вопреки интересам граждан Молдовы. И это удар по иностранным компаниям, которые в прошлом году начали развивать эту систему в Молдове", - сказал депутат ДПМ Андриан Канду.