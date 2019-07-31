По словам педиатра, навредить ребенку гомеопатическими средствами очень сложно, по скольку по своей сути они являются "заряженной" водой.
Научная медицина в "заряженную" воду не верит и доказать эффективность гомеопатических средств не в состоянии. Об этом у себя в Instagram написал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.
В то же время, он заявил, что навредить ребенку гомеопатическими средствами очень сложно, по скольку по своей сути они являются "заряженной" водой. "Когда вы даете своему малышу гомеопатическое лекарство, вы даете ему воду. Вы не делаете ничего плохого и вредного, передает Униан.
От воды (даже если кто-то считает, что она очень сильно заряжена) не становится хуже, гомеопатические средства невозможно передозировать, ими можно лечиться очень долго — до тех пор, пока организм не справится с болезнью самостоятельно, или пока не помогут по-настоящему эффективные лекарства", - написал Комаровский.
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Чтобы лечиться гомеопатией, надо знать, что такое гомеопатия. Если вы думаете, что гомеопатия — это лечение травами, так вы ошибаетесь. Гомеопаты (т. е. врачи, которые лечат посредством гомеопатии) утверждают, что если к маленькому-премаленькому количеству вещества (буквально несколько молекул или даже несколько атомов) добавить воды и определенным образом встряхнуть, так вода запомнит определенные лечебные свойства этого вещества и этой «заряженной» водой можно будет лечить определенные заболевания. ⠀ Научная медицина в заряженную воду не верит и доказать эффективность гомеопатических средств не в состоянии. Современные физика и химия объяснить, как устроена память воды, тоже не могут. Но это не важно. Важно, что в это верят гомеопаты и те, кто покупает гомеопатические средства. ⠀ Когда вы даете своему малышу гомеопатическое лекарство, вы даете ему воду. Вы не делаете ничего плохого и вредного. От воды (даже если кто-то считает, что она очень сильно заряжена) не становится хуже, гомеопатические средства невозможно передозировать, ими можно лечиться очень долго — до тех пор, пока организм не справится с болезнью самостоятельно, или пока не помогут по-настоящему эффективные лекарства. ⠀ Когда надо лечить гомеопатией: ⠀
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