Вышел первый трейлер фильма Маяк с Паттинсоном

Премьера фильма Роберта Эггерса запланирована на 18 октября. Лента снята в черно-белых цветах.

В Сети появился трейлер черно-белого фильма Маяк с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Ролик опубликовала на своем YouTube-канале киностудия A24, передает Корреспондент.

Мировая премьера ленты запланирована на 18 октября этого года. Однако впервые ее показали в рамках Каннского кинофестиваля в мае этого года.

Действие ленты разворачивается в начале 20 века в Шотландии. В центре событий оказываются пожилой смотритель маяка, поселившийся там молодой человек и жуткие тайны, которые скрывает маяк.

Режиссером картины выступил Роберт Эггерс, известный по хоррору Ведьма.