В ближайшие дни уборка зерновых первой группы завершится по всей стране

Прошедшие в последнее время дожди привели к продлению кампании по уборке зерновых I группы. На конец июля в стране было убрано более 95% общей площади пшеницы, которая составляет около 337 тыс. га, и 98% площади в 46,7 тыс. га озимого ячменя.

Как сообщил корреспонденту агентства старший консультант Управления по вопросам производства, переработки и регулирования качества продукции растительного происхождения Минсельхоза Марин Грама, подходит к концу и уборка ярового ячменя, на данный момент убрано 98% на площади 12,2 тыс. га, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Минсельхоз.

По словам Грамы, на сегодняшний день общий объем продукции составляет около 1,1 млн тонн пшеницы и 181 тыс. тонн ячменя. Что касается среднего урожая по стране, то лучшая ситуация остается в северном регионе, где по пшенице урожай в среднем 4 тонны/га и по ячменю - 3,77 тонны/га.

Завершена уборка гороха (2,19 тонны/га) и практически завершена уборка озимого рапса (2,08 тонн/га).

В ближайшие дни уборка зерновых первой группы завершится по всей стране. Представленные предварительные данные говорят об относительно хорошем урожае, несмотря на погодные условия нынешнего сельскохозяйственного сезона.