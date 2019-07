Авторитетный инсайдер Ice universe опубликовал снимок неанонсированного смартфона Samsung Galaxy Note 10+. Фотография появилась на его Twitter-странице, передает Корреспондент.

Судя по снимку, дизайн гаджета будет совпадать с той информацией, которая появлялась о нем ранее. Однако на снимке все еще может быть запечатлен незаконченный макет, лишенный комплектующих внутри.

По словам инсайдера, фотография флагмана южнокорейской компании была сделана на iPhone XR 2019 года.

An unknown leaker seems to have leaked two phones at the same time: the Galaxy Note10+ and the iPhone XR 2019 in the mirror. pic.twitter.com/QdzBsv8PB0