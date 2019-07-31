Появилось реальное фото Samsung Galaxy Note 10+

Снимок якобы сделан на iPhone XR 2019 года. Внешний вид гаджета совпадает с изображениями, опубликованными ранее.

Авторитетный инсайдер Ice universe опубликовал снимок неанонсированного смартфона Samsung Galaxy Note 10+. Фотография появилась на его Twitter-странице, передает Корреспондент.

Судя по снимку, дизайн гаджета будет совпадать с той информацией, которая появлялась о нем ранее. Однако на снимке все еще может быть запечатлен незаконченный макет, лишенный комплектующих внутри.

По словам инсайдера, фотография флагмана южнокорейской компании была сделана на iPhone XR 2019 года.