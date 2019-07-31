Указ подписан: Думитру Робу – новый врио генпрокурора Молдовы

Парламент проголосовал за назначение исполняющим обязанности генерального прокурора Думитру Робу. Он вел уголовное дело о платных парковках либерала Дорина Киртоакэ. За Робу проголосовали 78 депутатов из альянса ПСРМ-ACUM и демократы. Указ о его назначении уже подписал президент Игорь Додон.

Думитру Робу будет исполнять обязанности главы Генеральной прокуратуры до проведения основного конкурса. Ранее закон о Прокуратуре не предусматривал возможности назначения исполняющего обязанности Генпрокурора. Альянс Санду-Додона внес изменения в этот закон.

Таким образом, президент страны, по предложению Высшего совета прокуроров, может назначить исполняющего обязанности главы Генпрокуратуры. В прошлую пятницу заседание ВСП, на котором должны были выбрать кандидата на эту должность, не состоялось из-за отсутствия кворума. В этих условиях, право выбора перешло к парламенту.



