В понедельник окружной суд Миннесоты приговорил уроженца Молдовы Игоря Воротинова, 55, к 3 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Он сымитировал свою смерть в 2010-м и, с помощью жены и сына, получил выплату по страховому полису в $2 млн.
В 2010 году Игорь Воротинов оформил страховку на 2 млн, назначил основным бенефициаром жену и тут же развелся с ней, сообщает usa.one.
Автомеханик и автомобильный дилер внезапно уехал из Миннесоты в Молдову, а через 11 месяцев его жене сообщили, что нашли на обочине дороги у села Кожушна сильно разложившееся тело бывшего мужа.
Игорь Воротинов одел все еще неопознанный, разложившийся до неузнаваемости, труп в свою одежду, положил документы, удостоверяющие личность и бросил на обочине. 1 октября 2011 года молдавские полицейские получили экстренный вызов о найденном на въезде в село Кожушна трупе. Останки мужчины нашли у обочины дороги между двумя кустами. Смерть не рассматривали как насильственную, а по паспорту, гостиничной карте и контактным номерам установили личность погибшего как Воротинова Игоря.
В Молдове заявили, что тело было «сильно разложившимся», фотографий они не делали. Жена Воротинова и представитель посольства Соединенных Штатов опознали тело. Труп быстро кремировали в морге и вдова вернулась в свой дом в Миннесоте с аккуратной урной в которой лежал прах ее «умершего» супруга. Позже скорбящая жена получила $ 2 048 414, которые скрасили боль «утраты», а мужа похоронила на кладбище Лейквуд в Миннеаполисе.
Получив чек на круглую сумму, вдова перевела деньги на швейцарский и молдавский банковские счета, после чего чета Воротиновых разделила деньги. Игорь взял себе новое имя — Николай Патока, купил жилье и машину в Молдове и жил на широкую ногу до тех пор, пока ФБР не получили наводку, что Воротинов сымитировал собственную смерть и благополучно живет в Восточной Европе.
В 2013-м, когда его сын возвращался со свадьбы в Молдове в США, полиция Детройта проверила лэптоп парня — и нашла фотографии отца Воротинова в добром здравии. Сначала сын утверждал, что примерно год был не в курсе того, что отец жив-здоров и искренне оплакивал родителя. Якобы, муж и жена Воротиновы задумали и провернули аферу сами, решив поначалу не вмешивать сына, а отца он встретил случайно и просто решил не сдавать полиции.
Потом Алкон Воротинов рассказал еще одну версию: о том, что отец был жертвой похитителей, которые вымогали деньги. Он был готов сотрудничать со следствием, признал свою вину и рассказал, что отец живет то в Молдове, то в Украине под именем Николай Патока.
Урну, которая покоилась на кладбище в Миннесоте ФБР, отправили на экспертизу, и подтвердили что прах в ней был липовый. Воротинову предъявили обвинения в 2015 году, основываясь на жалобе в криминальный суд, но нашли «мертвеца» не сразу.
В 2016-м его выследили и убеждали вернуться в США по доброй воле, но Воротинов не стремился сменить яблочный сад и объятия любовницы на оранжевую робу заключенного. В 2017-м его арестовали в Приднестровье и передали властям Молдовы, но живой мертвец подал прошение о предоставлении убежища в ООН. Мужчину освободили из под стражи на время рассмотрения дела по экстрадиции.
Воротинов вернулся в Приднестровье и пропустил все слушания по своему делу, сказавшись больным В конце концов, его арестовали и выслали в США в ноябре 2018 года.
Бывшая жена Игоря, Ирина Воротинова, и сын Алкон были осуждены за участие в заговоре. Ирина получила три года за мошенничество и захоронение поддельного праха. Адвокаты женщины утверждали, что от мошенничества она не получила выгоды, потеряла дом, а все деньги ушли на счет к Игорю и его любовнице. Сын за сокрытие преступления получил условный срок.
Игорь Воротинов признал свою вину и получил 3 года тюрьмы и 3 года условного заключения. Кроме того они получили предписание вернуть $2 млн, полученные за смерть, которой не было.
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