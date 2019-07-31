Британский адвокат Илана Шора назвал второй отчет Kroll неубедительным

Второй отчет Kroll - просто пересказ первого, и такой же неубедительный. Так считает британский адвокат Джеймс Рамсден, представляющий интересы Илана Шора.

Он отмечает, что в отчете снова не указали реальных бенефециаров банковской кражи, а его клиента, которого выставляют главным виновником, не допросили.

Это, по словам адвоката, "вызывает серьезные вопросы по профессионализму и объективности работы Kroll". Рамсден считает, что в этих условиях юристы Шора должны провести собственное расследование.