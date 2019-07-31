В Молдове объявлен желтый код пожарной опасности

Синоптики объявили желтый код метеоопасности. С 31 июля по 3 августа на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до 31 градусов. При этом влажность останется очень низкой. При пятой категории пожарной опасности под угрозой находится большая часть территории страны, и риск возгораний очень высок.

Пожарные рекомендуют не разводить костры в дневное время и следить за тем, чтобы уже горевшие полностью потухли, дабы не допустить распространение огня на больших площадях.

Риски:

- возможны воспламенения сельскохозяйственных культур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

Рекомендации:

- избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами;

- не разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности;

- ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.