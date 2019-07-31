Сеть покорило видео с засыпающей уткой

Видео набрало 800 тысяч просмотров. В ролике утка борется со сном, однако у нее получается плохо.

В Сети набирает популярность видео с засыпающей уткой. Птица борется со сном, однако у нее плохо получается. Ролик был опубликован на Facebook-странице Tony Baker Comedy.

Видео получилось настолько удачным, что успело набрать более 800 тысяч просмотров, передает Корреспондент.

Автор оставил подпись к публикации: "Это настоящая борьба".