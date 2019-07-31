Видео набрало 800 тысяч просмотров. В ролике утка борется со сном, однако у нее получается плохо.
В Сети набирает популярность видео с засыпающей уткой. Птица борется со сном, однако у нее плохо получается. Ролик был опубликован на Facebook-странице Tony Baker Comedy.
Видео получилось настолько удачным, что успело набрать более 800 тысяч просмотров, передает Корреспондент.
Автор оставил подпись к публикации: "Это настоящая борьба".
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