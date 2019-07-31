Руслан Флоча стал новым директором НЦБК

Руслан Флоча избран новым главой Национального центра по борьбе с коррупцией. Его кандидатуру поддержали 72 депутата.

Стоит отметить, что Руслан Флоча победил в конкурсе на должность руководителя НЦБК. Он набрал максимальное количество баллов от членов комиссии, следом расположились Кристина Цэрнэ и Виталие Веребчану.

Флоча занимал должность генсекретаря Аппарата президента. Ранее он руководил территориальным управлением "Центр" в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией.