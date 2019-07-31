Ученые из США и Испании создали эмбрион-химеру человека и обезьяны

Команда испанских и американских ученых смогла создать эмбрион-химеру человека и обезьяны в лаборатории в Китае, сообщает газета Pais со ссылкой на одну из участниц проекта, биолога и проректора по исследованиям Католического университета Мурсии Эстрелью Нуньес.

Химерой в биологии считается организм, созданный их генетически разнородных клеток.

Ученые вводили стволовые клетки человека в эмбрионы животных, чтобы выращивать новые органы для трансплантации. Результатом экспериментов стал эмбрион с человеческими клетками, который так и не появился на свет, поскольку ученые остановили процесс, передает Риа Новости

В команду ученых вошли представители Католического университета Мурсии и американского Института биологических исследований Солка, возглавлял эксперименты испанец Хуан Карлос Изписуа.

"Результаты очень многообещающие", - заявила Нуньес. На данном этапе ученые не разглашают подробности эксперимента, поскольку собираются опубликовать его результаты в международном научном журнале.

"Теперь мы, ученые из Католического университета Мурсии и Института биологических исследований Солка, пытаемся добиться прогресса и продолжать исследования не только с человеческими клетками и клетками грызунов и свиней, но и с клетками нечеловекообразных приматов", - заявил глава проекта Изписуа.

Исследования проводились в Китае, поскольку законодательство Испании серьезно ограничивает подобные исследования. Допустимыми считаются исследования, связанные со смертельными заболеваниями. "Итоговая цель - создать человеческий орган, который подходит для трансплантации, однако сам путь к цели почти столь же интересен для ученых", - заявила Нуньес.

Директор Центра регенеративной медицины Барселоны Анхель Райа уже отметила важность соблюдения "этических преград" в экспериментах с химерами. "Что случится, если стволовые клетки… сформируют человеческие нейроны в мозгу животного? Появится ли у него сознание? И что произойдет, если стволовые клетки превратятся в сперматозоиды?" - задается вопросами он. Нуньес, однако, заявляет, что ученые создали механизм, который приведет к "самоуничтожению человеческих клеток, если они мигрируют в мозг".