Медики определили напитки, регулярное употребление которых способствует снижению повышенного артериального давления, сообщает издание «Газета.Ru»
Наиболее полезен для гипертоников является ананасовый сок. Напиток насыщен калием. Это помогает расслабить кровеносные сосуды, очищает организм от избытка натрия, передает Мир24.
В списке также значится зеленый чай – в нем очень много антиоксидантов. Эти вещества поддерживают и улучшают работу сосудов.
Охлажденный каркаде также поможет снизить давление. В горячем виде этот напиток может вызвать гипертензию.
Употребление свекольного сока способствует образованию оксида азота, который помогает расслаблению и расширению сосудов, нормализующих давление.
Для гипертоников полезны некоторые ягоды, как и напитки из них. Свежевыжатый сок черноплодной рябины необходим для укрепления сердца и улучшения показателей АД. Также способствуют снижению артериального давления соки из ягод калины, клюквы, черной смородины, гранатов.
Арбузный сок будет полезен не только гипертоникам, но и людям с нарушениями функции почек.
Яблоки – источник пектина – помогут очистить сосуды. Фрукты богаты витаминами и микроэлементами, среди которых калий и магний, необходимые гипертоникам. Яблочный сок рекомендуется пить по половине стакана за 15-20 минут до приема пищи.
Еще один подарок для людей с повышенным давлением – абрикосы. Эти плоды богаты калием, магнием, пектинами, их употребление дает достаточно выраженный мочегонный эффект. Больше 150 мл абрикосового сока в день употреблять не рекомендуется.
Положительный эффект для АД дают томатный сок, тыквенный сок, картофельный сок, а также сок из огурцов.
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