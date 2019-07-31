В браузере Chrome заблокируют возможность идентификации юзера в режиме инкогнито

Интернет-гигант Google представил обновление своего браузера Chrome, которое делает идентификацию пользователя в режиме инкогнито невозможной.

Как сообщает TJournal, ссылаясь на блог компании, обновление Chrome 76 также вводит ряд прочих полезных возможностей.

Браузер будет по умолчанию блокировать Flash-элементы и позволять сайтам автоматически включать тёмную тему. Разработчик браузера Пол Айриш (Paul Irish) рассказал, что в обновлении разработчики заблокировали лазейку в FileSystem API, которая позволяла определить, находится ли пользователь в режиме инкогнито, передает Униан.

Отмечается, что обновление повлияет на рынок онлайн-СМИ. К примеру, издание The New York Times не позволяет уклоняться от платного доступа с помощью режима инкогнито и устанавливает ограниченное количество статей для бесплатного ознакомления. Однако после обновления пользователи смогут свободно открывать неограниченное количество материалов.

Издание WhatsNewInPublishing подсчитало, что обновление Chrome затронет треть (33%) новостных ресурсов. Журналисты допусакают, что изданиям придётся пересмотреть политику пэйволлов. Представители Google порекомендовали издателям «потребовать бесплатной регистрации для просмотра контента».

Ранее New York Times сообщал, что Facebook и Google могут собирать информацию о просмотре порно даже в режиме "инкогнито". Ученые обнаружили, что 93% порнографических сайтов, которые они проверили, отправляли данные в среднем на семь сторонних доменов. Делается это с помощью специальных трекеров, вшитых в сайт.