В Израиле нашли руины Церкви апостолов

Археологи в израильской Галилее обнаружили остатки древнего сооружения, которое может являться Церковью апостолов. По легенде, ее возвели над домом учеников Иисуса Христа Петра и Андрея.

Упоминания о церкви сохранились в христианских текстах 725 года. Но до последнего времени не было никаких прямых доказательств ее существования, сообщает The Daily Mail.

Важную находку сделали на северном берегу Тивериадского озера, которое в древности также называли Галилейским морем или озером Киннерет, передает Рамблер.

Предыдущие исследования указывали на наличие некоего исторического памятника в этом месте. В ходе раскопок ученые находили кусочки мрамора с алтаря и небольшие позолоченные стеклянные частицы (тессеры), которые использовали для декоративных мозаик.

Расчистив верхние слои почвы, археологи открыли старинные мозаичные полы. Вероятно, они были изготовлены около полутора тысяч лет назад. Кроме того, сохранились остатки настенной мозаики и фрагменты мраморного иконостаса, который когда-то был украшен венком.

Церковь находилась на месте Вифсаиды — рыбацкой деревни, где, согласно Евангелию от Иоанна, родились Петр и его брат Андрей.

Ее точное местоположение неизвестно. Но участники экспедиции находят все больше доказательств, что на берегу Галилейского моря обнаружена именно эта новозаветная святыня.

Так, поблизости обнаружили остатки поселений римской эпохи. О них упоминал историк I века нашей эры Иосиф Флавий, который посвятил описанию Вифсаиды отдельный текст.

Археологи на данный момент сумели открыть только южные части строения. По их словам, существенная часть комплекса еще скрывается под землей.