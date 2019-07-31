Депутаты проголосовали во втором чтении за отмену смешанной избирательной системы

Парламент проголосовал сегодня во втором чтении за отмену смешанной избирательной системы.

В частности, депутаты утвердили изменения в Избирательном кодексе, Законе о политических партиях, Законе о статусе депутата в парламенте и в Кодексе о правонарушениях.

Документ предусматривает предоставление гражданам Молдовы права голоса за рубежом на основании просроченных паспортов и действительных удостоверений личности.

Кроме того, новые положения направлены на обеспечение прозрачности финансирования партий и избирательных кампаний, установление четких процедур составления списков кандидатов и исключения избирательной агитации в день выборов.

Законопроект, также предусматривает сокращение избирательного порога для партий с 6% до 5%, с 8% до 6% для избирательных блоков, и до 2% для независимых депутатов.

После редактирования проекта он будет принят в окончательном чтении на внеочередной сессии парламента.