Бывший депутат Марк Ткачук решил назвать свою партию "Гражданский конгресс"

"Гражданский конгресс" - так решил назвать свою партию партию бывший депутат Марк Ткачук. Заявлено формирование как "партия коллективного действия" и "первая антикризисная".

Политическую программу "Гражданского конгресса" сегодня выложили в сеть. Ткачук заявил, что проект открыт для всеобщего обсуждения и критики. Главным приоритетеом в програме называют изменение социальной политики.

Ранее Марк Ткачук говорил, что не вернется в политику. От депутатского мандата он отказался в 2014 году.

О новом формировании заговорили в конце июня, после визита в Кишинев Дмитрия Козака. Ткачук подтвердил, что встречался с российским вице-премьером, но опроверг, что обсуждал с ним создание партии.

Сейчас в Молдове зарегистрировано 45 политических партий.