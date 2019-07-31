СМИ: "Монстр из Олт" мог входить в преступную группировку сутенеров из итальянского города Бари

Предполагаемый серийный убийца из Каракала мог входить в преступную группировку сутенеров из итальянского города Бари. Digi24 сообщает, что Динкэ запретили въезд в Италию, после того, как он напал там на девушку, а одна местная жительница сообщила полиции, что он вместе со своим подельником привозил в страну румынок, которых заставлял заниматься проституцией.

"Увидев своих мучителей, девушки разбегались кто куда, чтобы избежать встречи с ними... Их избивали прямо посреди улицы."

Румынские прокуроры все еще занимаются поисками тела Александры - девушки, которую, как утверждает Динкэ, он сжег. Согласно экспертизе, в пепле, найденном в бочке возле дома предполагаемого убийцы, не обнаружили ДНК пропавшей.

Следователи считают, что Динкэ намеренно не говорит, где находятся тела. Психиатры работают с подозреваемым в надежде узнать подробности совершенных им преступлений.

Резонансное дело об убийстве подростков спровоцировало в Румынии серию отставок. Накануне уволился министр внутренних дел, занимавший этот пост всего шесть дней.

Ранее в отставку отправили начальника румынской полиции и директора Службы спецсвязи. Под следствием находятся восемь полицейских.