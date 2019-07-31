Премьер-министр Майя Санду хочет взять под контроль деятельность Национального института юстиции. Так считает директор вуза Диана Скобиоалэ. Недавно глава кабмина потребовала отставки руководства учреждения. Ответом на каждую претензию Майи Санду стал видеоролик.
"НИЮ не находится в подчинении правительства, соответственно, вы не вправе требовать моей отставки. Я узнала, что вы намереваетесь изменить закон и подчинить институт правительству. Это азиатская практика, которая противоречит принципам создания этого учреждения и рекомендациям Совета Европы", - сказала директор НИЮ Диана Скобоиоалэ.
Майя Санду обвиняет руководство института в коррупции.
"В наш институт поступают на основании двух тестов в электронном виде. Эту реформу финансировала и реализовала команда НИЮ вместе с ПРООН при поддержке посольства США. Прошу вас пояснить, кому дают взятки, а самое интересное: кто берет взятки: компьютер, программное обеспечение или же иностранные партнеры?", - сказала Диана Скобоиоалэ.
Премьер подчеркнула, что в государстве невозможно обеспечить неподкупное правосудие, если в институте, где готовят будущих судей и прокуроров процветает коррупция.
"Я не в курсе того, что в нашей программе обучения есть курс коррупции. Если у вас есть какая-то информация по этому поводу, не понимаю, почему до сих пор все эти заявления не стали поводом для обращениями в компетентные органы и не превратились в уголовные дела", - сказала Диана Скобоиоалэ.
Майя Санду считает, что в институте готовят недостаточное количество специалистов.
"Не НИЮ определят число мест для конкурсов, это входит в компетенцию ВСМ и ВСП. Кстати, перед тем, как изменить закон, я вам сообщаю, что в вашем распоряжении есть резерв из 60 молодых выпускников НИЮ, которые ждут трудоустройства в ВСМ", - отметила Диана Скобоиоалэ.
Национальный институт юстиции начал готовить специалистов с 2007 году. Согласно закону, он является государственным учреждением с административной, научной и дидактической автономией.
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